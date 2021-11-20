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KKTC'de bir anda ortaya çıkan hortum korkuttu

İHA
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Giriş: 20.11.2021 18:24
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) turizm merkezi Girne açıklarında hortum meydana geldi. Korku dolu o anlar kameraya yansıdı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de sürmesinin beklendiği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dün geceden itibaren sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisi altına girdi.

Turizm merkezi Girne'de hortum meydana geldi. Lapta açıklarında görülen hortum sahile ulaşmazken, herhangi bir hasara yol açmadı. Aşırı yağışlar su baskınlarına neden olurken, cadde ve sokaklar da göle döndü. Girne Kaymakamı Sinan Güneş, vatandaşlara uyarıda bulunarak, yıldırım ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını söyledi.

KKTC'deki yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

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Bir anda ortaya çıkan hortum korkuttu
Bir anda ortaya çıkan hortum korkuttu
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