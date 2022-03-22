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Kiev’de 35 saatlik sokak yasağı! A Haber ateş hattında... Korkunç iddia: Düştüğü yeri buharlaştıran…

A Haber
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Giriş: 22.03.2022 10:51
Ukrayna'nın başkenti Kiev, gece saatlerinde hipersonik füzeyle vuruldu. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.
Kiev’de 35 saatlik yasak! Korkunç iddia... KİEV'DE 35 SAATLİK YASAK! KORKUNÇ İDDİA...

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