Kiev’de 35 saatlik sokak yasağı! A Haber ateş hattında... Korkunç iddia: Düştüğü yeri buharlaştıran…
Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev, gece saatlerinde hipersonik füzeyle vuruldu. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.
Rusya - Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Başkent Kiev'in çevresinde çatışmalar sürüyor. Son olarak Rusya hipersonik füzeyle bir AVM'yi vurdu.
Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Savaşın 27. günündeyiz. Başkent Kiev 3. kez uzun süren bir sokağa çıkma yasağında. 35 saatlik bir yasak ilan edildi. Yarın sabah 7'ye kadar devam edecek bu sokağa çıkma yasağı.
KİEV'İN ETEKLERİNDE ÇATIŞMALAR
Sokakların sessizliğini zaman zaman siren sesleri ve ardı ardına gelen patlama sesleri bozuyor. Her ne kadar kent merkezi hedef alınmasa da başkent Kiev'in eteklerinde yoğun bir çatışmanın sürüyor.
13 SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından kısa süre önce bir açıklama yapıldı son 24 saatte Rusya ordusuna ait 14 tank 10 askeri aracın imha edildiği 3 topçu sisteminin imha edildiği paylaşıldı. 13 saldırının da püskürtüldüğü bilgisi paylaşıldı. Rusya'nın 300'den fazla askerinin de öldürüldüğü açıklandı.
Savaş başladığı günden bu yana Rusya Ukrayna 1.100'den fazla füze fırlattı.
TERMOBARİK ROKET İDDİASI
Mariupol önemli noktalardan bir tanesi. Mariupol'de termobarik roketlerin kullanıldığı iddiası düne damga vuran gelişmelerden biriydi.
Bu roketler Cenevre sözleşmesiyle yasaklandı. Patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanıyor. Düştüğü yerde binaları bile yok edebiliyor buharlaştırabiliyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Kiev'de eczane, market ve benzin istasyonları yarın sabaha kadar kapalı.
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