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Kiev’de 35 saatlik sokak yasağı! A Haber ateş hattında... Korkunç iddia: Düştüğü yeri buharlaştıran…

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Kiev’de 35 saatlik sokak yasağı! A Haber ateş hattında... Korkunç iddia: Düştüğü yeri buharlaştıran…

Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev, gece saatlerinde hipersonik füzeyle vuruldu. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.

Rusya - Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Başkent Kiev'in çevresinde çatışmalar sürüyor. Son olarak Rusya hipersonik füzeyle bir AVM'yi vurdu.

Kiev’de 35 saatlik sokak yasağı! A Haber ateş hattında... Korkunç iddia: Düştüğü yeri buharlaştıran…

Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kiev’de 35 saatlik sokak yasağı! A Haber ateş hattında... Korkunç iddia: Düştüğü yeri buharlaştıran…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Savaşın 27. günündeyiz. Başkent Kiev 3. kez uzun süren bir sokağa çıkma yasağında. 35 saatlik bir yasak ilan edildi. Yarın sabah 7'ye kadar devam edecek bu sokağa çıkma yasağı.

Kiev’de 35 saatlik sokak yasağı! A Haber ateş hattında... Korkunç iddia: Düştüğü yeri buharlaştıran…

KİEV'İN ETEKLERİNDE ÇATIŞMALAR

Sokakların sessizliğini zaman zaman siren sesleri ve ardı ardına gelen patlama sesleri bozuyor. Her ne kadar kent merkezi hedef alınmasa da başkent Kiev'in eteklerinde yoğun bir çatışmanın sürüyor.

Kiev’de 35 saatlik sokak yasağı! A Haber ateş hattında... Korkunç iddia: Düştüğü yeri buharlaştıran…

13 SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından kısa süre önce bir açıklama yapıldı son 24 saatte Rusya ordusuna ait 14 tank 10 askeri aracın imha edildiği 3 topçu sisteminin imha edildiği paylaşıldı. 13 saldırının da püskürtüldüğü bilgisi paylaşıldı. Rusya'nın 300'den fazla askerinin de öldürüldüğü açıklandı.

Kiev’de 35 saatlik sokak yasağı! A Haber ateş hattında... Korkunç iddia: Düştüğü yeri buharlaştıran…

Savaş başladığı günden bu yana Rusya Ukrayna 1.100'den fazla füze fırlattı.

Kiev’de 35 saatlik sokak yasağı! A Haber ateş hattında... Korkunç iddia: Düştüğü yeri buharlaştıran…

TERMOBARİK ROKET İDDİASI

Mariupol önemli noktalardan bir tanesi. Mariupol'de termobarik roketlerin kullanıldığı iddiası düne damga vuran gelişmelerden biriydi.

Kiev’de 35 saatlik sokak yasağı! A Haber ateş hattında... Korkunç iddia: Düştüğü yeri buharlaştıran…

Bu roketler Cenevre sözleşmesiyle yasaklandı. Patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanıyor. Düştüğü yerde binaları bile yok edebiliyor buharlaştırabiliyor.

Kiev’de 35 saatlik sokak yasağı! A Haber ateş hattında... Korkunç iddia: Düştüğü yeri buharlaştıran…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Kiev'de eczane, market ve benzin istasyonları yarın sabaha kadar kapalı.

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