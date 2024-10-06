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Katil Netanyahu’dan İran’a misilleme açıklaması: İsrail'in saldırılara karşılık verme hakkı vardır ve bunu yapacağız

Katil Netanyahu’dan İran’a misilleme açıklaması: İsrail'in saldırılara karşılık verme hakkı vardır ve bunu yapacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 00:50
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkent Tel Aviv'deki Kirya Karargahı'nda açıklamalarda bulundu. İran’ın füze saldırısına değinen Netanyahu, "İran 2 kez topraklarımıza ve şehirlerimize yüzlerce füze fırlattı. Tarihteki en büyük balistik füze saldırılarından biri. Dünyada hiçbir ülke kendi şehirlerine ve vatandaşlarına yönelik böyle bir saldırıyı kabul etmez ve İsrail Devleti de etmeyecektir. İsrail'in kendini savunma ve bu saldırılara karşılık verme hakkı vardır ve biz de bunu yapacağız. Bugünlerde askerlerimiz Hizbullah'ın sınırlarımıza yakın yerlerde gizlice hazırladığı terör tünellerini imha ediyor. Tehdidin ortadan kaldırılmasını henüz tamamlamamış olsak da savaşın seyrini ve dengesini açıkça değiştirdik ve kollarımız daha fazla eylem için uzanmış durumda" dedi.
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