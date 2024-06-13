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Katil İsrail Orta Çağ yöntemleri ile saldırdı! Ok ve mancınıkla yangın çıkardılar

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 13.06.2024 21:04
İsrail ve Lübnan sınırında gerilim devam ederken, İsrail askerleri, Orta Çağ’dan kalma taktikler kullanarak Lübnan topraklarına saldırı düzenledi. İsrail askerleri, Lübnan topraklarında yangın çıkarmak için ok ve mancınık kullandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), askerlerin kullandığı Orta Çağ taktikleri hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yerel bir girişimdir ve yaygın olarak kullanılan bir araç değildir" dedi. Kuzey sınırı boyunca uzanan arazinin kayalar, çalılıklar ve yoğun bitki örtüsüyle dolu olması nedeniyle İsrail askerlerine, önemli zorluklar teşkil ettiği ve yangın çıkararak bu arazinin Hizbullah tarafından siper olarak kullanılmasını engellemek amacıyla bu taktiklerin kullanıldığı belirtildi. Görüntülerde, yanan bir topun mancınıkla, bir İsrail askerinin ise yanan oku Lübnan topraklarına fırlattığı görüldü.
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