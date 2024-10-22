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Aleyna Kalaycıoğlu engelli kardeşini paylaşıp ateş püskürdü! 'Doktor ihmali yüzünden bu halde'

Survivor yarışmasında sergilediği performansla tanınan ve çıkardığı şarkılarla da adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Kalaycıoğlu, "Kardeşim bir doktor ihmali sonucu bu halde" diyerek, kardeşinin son durumunu paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:20
Aleyna Kalaycıoğlu engelli kardeşini paylaşıp ateş püskürdü!

Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşi Cansu'nun geçirdiği ameliyat sonrasında sağlık durumunun kötüye gittiğini açıkladı.

Aleyna Kalaycıoğlu engelli kardeşini paylaşıp ateş püskürdü!

Kalaycıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi madem hastaneler ve insanların bütün hayatlarını tek hamlesiyle mahvedebilen sözde (!) doktorlardan bahsediyoruz, bende biraz dışarıdan ne kadar güzel görünse de kardeşime her baktığımdaki iç yaramı anlatayım. 2013 Yılında Cansu'yla yazlıktaydık, o zamanlar hiç bir engeli yoktu sizler gibi normal sağlıklı bir bireydi. Biraz da balık etliydi. Yaz ortalarına doğru biraz kilo kaybetmeye başladı fakat bir yandan sürekli canı tatlı istiyordu, sürekli tatlı yemek istediğini söylüyordu. Bende Cansu'nun bir haftada verdiği kiloları görünce ( sürekli tatlı yiyerek) hastaneye götürdüm. Babam geldi o zaman fakat ilgilenmedi, bu süreçte Cansu sürekli uyuyor ve hala şeker tüketmek istiyordu. Babam geldiği halde kardeşimi hastaneye götürmek gibi bir harekette bulunmadı.

Aleyna Kalaycıoğlu engelli kardeşini paylaşıp ateş püskürdü!

Ben o zaman 15 yaşinda falanım. Cansuyu hastaneye götürdüm tek başıma taşıyarak. Akçay'da götürdüğüm 2 hastane de ilgilenmedi psikolojik deyip gönderdiler. Sonunda annem hemen yanıma gelin Cansu'yu ben götüreceğim dedi. Aldım Cansu'yu bindik otobüse İstanbul'a geldik.

Annem Cansu'yu gördüğü halde kardeşin nerde dedi bana. Cansu o kadar zayıflamıştı ki, tanıyamadı. Apar topar Ataşehir'de bir hastaneye gittik her hastane farklı bir teşhis koydu. En son su an adını veremeyeceğim (hala hukuki sureci devam ediyor düşünün 12 sene olacak neredeyse)

'ACİL BİR TEDAVİ YAPMAYA ÇALIŞTI'

Yarı özel bir hastaneye gittik o aksam . Olay tam olarak kadir gecesi gerçeklesiyor Doktor o gece tatile çıkacağı için kardeşime acil bir tedavi yapmaya çalıştı. Çünkü birkaç saat sonra sevgili eşi ve çocuklarıyla tatile çıkacaktı acelesi vardı(!)Apandisit patladı dedi ve ameliyata aldı. (Halbuki sadece apandisti kalınlaşmış çekilen röntgen ve raporlarında sadece kalınlaşma oldugu yazıyor) neyse apandisit patladı dedi ve ameliyata aldı. Cansu ameliyattan çıktı, hepimiz bekliyoruz. Doktor şeker tüketmesi gerektiğini söyledi biz de meyve yedirdik. Cansu iki güne yakın uyanamadı fenalaştı. Sonra sonunda şekerine bakmak akıllarına geldi ve meğersem kardeşim günlerdir 500 şekerle komadaymış.

Aleyna Kalaycıoğlu engelli kardeşini paylaşıp ateş püskürdü!

'BEYNİN %70'DEN FAZLASI HASARLIYDI'

Cansu apar topar yoğun bakıma alındı. Sözde doktorda tatilden geri döndü. Kardeşimin kalbi 70 dk boyunca durmuştu her şey için çok geçti yani artık. Beynin %70 den fazlası hasarlıydı. Yaşasa bile bi kaç ay ömür biçtiler kardeşime. Zaten o süreçte de yatağa bağımlı, göremez, konuşamaz ve hareket edemeyecekti. Anneme fişini çekmek için soru sordular ya inanabiliyor musunuz? Yani zaten ölecek dediler. Annemle baş başa kaldık göz göze geldik. Babam çoktan yok olmuştu ortalıktan...

Aleyna Kalaycıoğlu engelli kardeşini paylaşıp ateş püskürdü!

'KARDEŞİM BİR DOKTOR İHMALİ SONUCU BU HALDE'

Annem ağlayarak ben Cansu'yu hayata döndürürüm yeter ki evladımı verin bana dedi. Hala hatırlıyorum o anı. O süreç yoğun bakımda geçti hep. Okuldan çıkıp Cansu bugün hala nefes alabiliyor mu diye hastaneye gidiyordum. Ergenliğim çok kötüydü. Okulda her gün ağlıyordum neden diye.Neyse çok uzatmayacağım sapasağlam götürdüğüm kardeşimi bu halde geri aldık biz hastaneden. Şuan göremiyor konuşamıyor hareket edemiyor vs. Yani Cansu doğuştan böyle değil arkadaşlar. Kardeşim bir doktor ihmali sonucu bu halde!