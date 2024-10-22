Meltem Miraloğlu’nu Amerika sınır dışı etti iddiası! ’Rehin tutuluyorum’ demişti...

Sosyal medyadan bir video yayınlayan oyuncu şunları söylemişti:"Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır'da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim.