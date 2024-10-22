22 Ekim 2024, Salı
Meltem Miraloğlu'nu Amerika sınır dışı etti iddiası! 'Rehin tutuluyorum' demişti...
"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, oyunculuk kariyerini bırakıp Amerika'ya gitmeye karar vermişti. 2019 yılında ise kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, geçtiğimiz günler yaptığı paylaşımla gündem oldu. Rehin tutulduğunu söyleyen ünlü isim yeni bir iddiada bulundu.
Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:34