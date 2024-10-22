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Meltem Miraloğlu'nu Amerika sınır dışı etti iddiası! 'Rehin tutuluyorum' demişti...

"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, oyunculuk kariyerini bırakıp Amerika'ya gitmeye karar vermişti. 2019 yılında ise kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, geçtiğimiz günler yaptığı paylaşımla gündem oldu. Rehin tutulduğunu söyleyen ünlü isim yeni bir iddiada bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:34
Meltem Miraloğlu’nu Amerika sınır dışı etti iddiası! ’Rehin tutuluyorum’ demişti...

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, uzun süre adından söz ettirmişti. Miraloğlu, sosyal medya hesabından yardım istemişti.

Meltem Miraloğlu’nu Amerika sınır dışı etti iddiası! ’Rehin tutuluyorum’ demişti...

Miraloğlu, geçtiğimiz günler sosyal medya hesabından yardım istemişti. Kimlik ve belgelerinin çalındığını ifade eden Miraloğlu, ABD'de rehin tutulduğunu iddia etmişti.

Meltem Miraloğlu’nu Amerika sınır dışı etti iddiası! ’Rehin tutuluyorum’ demişti...

Sosyal medyadan bir video yayınlayan oyuncu şunları söylemişti:"Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır'da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim.

Meltem Miraloğlu’nu Amerika sınır dışı etti iddiası! ’Rehin tutuluyorum’ demişti...

Başrolünü oynadığım dizi, sinema karakteriyle 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben, bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim."

Meltem Miraloğlu’nu Amerika sınır dışı etti iddiası! ’Rehin tutuluyorum’ demişti...

"REHİN KALDIM"

"Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye'ye girişim engelleniyor. "ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum." diyen Meltem Miroğlu hakkında Onur Akay'dan yeni iddia geldi.