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İsrail askerlerinden alçak hareket: Camiyi mutfak yaptılar

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Giriş: 13.06.2024 22:32
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 251 gündür devam ederken, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan bir camiyi mutfak olarak kullandıkları ortaya çıktı. İsrail askerleri, Mısır topraklarından yaklaşık 280 metre uzaklıktaki Refah Geçidi Camii’ni işgal ederek camiyi mutfağa çevirdi.
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