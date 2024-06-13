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İşgalci İsrail ordusu gazetecilerin olduğu bölgeye ateş açtı! Saldırı anı kameralara yansıdı

AA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 21:23
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria’nın Cenin kentinde yer alan Kabatiya'da gazetecilerin olduğu bölgeye ateş açtı. Gazetecilerin hedef alınan bölgeden kaçtığı anlar görüntülendi.
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