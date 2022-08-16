16 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İngiltere'de "öğün atlama" artıyor
İngiliz yayın kuruluşu BBC, bir araştırma yayınladı. İngiltere'de yapılan o araştırmaya göre, hayat pahalılığı nedeniyle bazı kişiler gün içinde ya öğün atlıyor ya da aç kalıyor. Bunun nedeni ise, ailelerini ve çocuklarını besleyebilmek. A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra sokaklarına çıktı, İngilizlere ülkedeki hayat pahalılığını sordu.