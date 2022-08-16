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İngiltere'de "öğün atlama" artıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 09:50
İngiliz yayın kuruluşu BBC, bir araştırma yayınladı. İngiltere'de yapılan o araştırmaya göre, hayat pahalılığı nedeniyle bazı kişiler gün içinde ya öğün atlıyor ya da aç kalıyor. Bunun nedeni ise, ailelerini ve çocuklarını besleyebilmek. A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra sokaklarına çıktı, İngilizlere ülkedeki hayat pahalılığını sordu.
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İngiltere'de "öğün atlama" artıyor
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