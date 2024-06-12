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Hizbullah'tan İsrail'e 160 füzeli misilleme! Saldırının ana hedefi Meron hava üssü oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 17:59
İsrail'in Hizbullah’a yönelik yaptığı saldırılarda çok sayıda Hizbullah mensubu ve bir üst düzey komutanı hayatını kaybetmişti. Son olarak Hizbullah güçleri, intikam saldırısı yaptı. İsrail tarafına 160 füze atışı yapıldı. Ana hedef İsrail’in Meron hava üssüydü. İsrail'in bazı noktalarından ise sirenler ilk kez yükseldi.
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Hizbullah’tan İsrail’e 160 füzeli misilleme!
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