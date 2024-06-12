12 Haziran 2024, Çarşamba
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Hizbullah'tan İsrail'e 160 füzeli misilleme! Saldırının ana hedefi Meron hava üssü oldu
İsrail'in Hizbullah’a yönelik yaptığı saldırılarda çok sayıda Hizbullah mensubu ve bir üst düzey komutanı hayatını kaybetmişti. Son olarak Hizbullah güçleri, intikam saldırısı yaptı. İsrail tarafına 160 füze atışı yapıldı. Ana hedef İsrail’in Meron hava üssüydü. İsrail'in bazı noktalarından ise sirenler ilk kez yükseldi.