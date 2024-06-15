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Filistin'de buruk bayram! Doğu Kudüs, Gazze'deki katliamın gölgesinde bayramı karşılıyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 15.06.2024 16:31
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs, Gazze Şeridi'nde 8 aydır aralıksız süren katliamın gölgesinde Kurban Bayramı'nı karşılıyor. Filistinliler de bu savaşla birlikte yaşanan hüzün ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle kurban pazarlarına ilgi göstermedi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.
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