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FETÖ'den ABD Başkanı Biden'a 'Türkiye' mektubu! FETÖ'den ABD’ye çağrı: Türkiye’yi baskılayın

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 17:43
FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in hastalığı nedeniyle evinden kaçırıldığı iddiaları, örgüt içerisindeki çözülmeyi hızlandırdı. İtirafçıların ve örgütten ayrılanların sayısı hızla artarken, FETÖ'cüler son çare olarak yine ABD’den medet umdu. Biden yönetimine Türkiye’yi şikayet eden bir mektup gönderen FETÖ'cüler, Beyaz Saray'dan Türkiye'ye baskı uygulanmasını talep ediyor.
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FETÖ’den ABD’ye çağrı: Türkiye’yi baskılayın
FETÖ'den ABD’ye çağrı: Türkiye’yi baskılayın
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