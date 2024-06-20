20 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
FETÖ'den ABD Başkanı Biden'a 'Türkiye' mektubu! FETÖ'den ABD’ye çağrı: Türkiye’yi baskılayın
FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in hastalığı nedeniyle evinden kaçırıldığı iddiaları, örgüt içerisindeki çözülmeyi hızlandırdı. İtirafçıların ve örgütten ayrılanların sayısı hızla artarken, FETÖ'cüler son çare olarak yine ABD’den medet umdu. Biden yönetimine Türkiye’yi şikayet eden bir mektup gönderen FETÖ'cüler, Beyaz Saray'dan Türkiye'ye baskı uygulanmasını talep ediyor.