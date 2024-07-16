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Etna Yanardağı’nda yeni patlama! Yeni lav ve alev püskürttü

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 16.07.2024 15:55
İtalya'da Etna Yanardağı  yeniden patladı. Küllerin 5 bin metreye kadar yükseldiği yanardağ çevresinde kırmızı alarm verilmiş durumda.
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