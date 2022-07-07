07 Temmuz 2022, Perşembe
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Bulgaristan Türklerinin kanayan yarası: Belene
Bulgaristan'da 1989 yılına kadar hüküm süren komünist rejim, düşünceleri, soyları ya da inançları nedeniyle binlerce kişiye Belene kampında zulmetti. Ssimilasyon sürecinde Müslüman Türklere de işkence edildi. Ancak sorumlular bir türlü adalet karşısında hesap vermedi. O dönemin mağdurları ve ailelerinin ise acıları hala taze. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı'nın özel haberi...