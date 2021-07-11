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Bosna Hersek’in dinmeyen acısı “Srebrenitsa”

A Haber
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Giriş: 11.07.2021 11:02
Güncelleme:11.07.2021 11:38
Srebrenitsa soykırımının üzerinden 26 yıl geçti. Peki her şey nasıl başlamıştı? Katliama giden süreçte neler yaşandı? Detayları A Haber editörü Eda Tuğrul aktardı.

Silah sesleri, korku, çaresizlik, katliam... Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin dinmeyecek olan derin bir acı. Avrupa'da hukuksal olarak belgelenmiş ilk soykırım.

Soğuk Savaş döneminin sona erişi köklü değişiklikleri beraberinde getirmiş, altı federe cumhuriyetten oluşan Yugoslavya'nın dağılmasına neden olmuştu.

Bosna, 1992 yılında yapılan bir referandumla bağımsızlığını ilan etti. Ancak bağımsızlık kararını tanımayan Sırplar, Saraybosna'yı kuşatma altına alarak üç buçuk yıl süren Bosna Savaşı'nı başlattılar.

Soykırıma uzanan sürece adım adım ilerlendi. Avrupa'nın orta yerinde, tüm dünyanın gözleri önünde, Srebrenitsa'da en az 8 bin 372 boşnak sivil katledildi.

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