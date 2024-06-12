12 Haziran 2024, Çarşamba
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Blınken: Bazı öneriler daha önce kabul ettiklerinin ötesine geçiyor! "Hamas ateşkes teklifinde değişiklik önerdi"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın ateşkes yanıtı hakkında açıklamalarda bulundu. Hamas'ın ateşkes için masadaki teklif üzerinde bir dizi değişiklik önerdiğini belirten Blinken, ABD’nin önümüzdeki haftalarda Gazze için bir savaş sonrası planı sunacağını da açıkladı.