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Balkanlar'da enerji krizi! Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 01:03
Balkanlarda etkili olan aşırı sıcaklar milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı. Karadağ, Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın enerji hatları çöktü. Üç ülkede dev elektrik kesintileri yaşandı.
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