Balkanlar'da enerji krizi! Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

Balkanlarda etkili olan aşırı sıcaklar milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı. Karadağ, Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın enerji hatları çöktü. Üç ülkede dev elektrik kesintileri yaşandı.

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