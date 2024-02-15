16 Şubat 2024, Cuma
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ABD'de Rusya paniği! Uzay savaşları gerçek mi oluyor? Savaş uzaya taşınıyor!
Batı basınının bir numaralı sorusu “Rusya uzaya nükleer uydu savar silahlar yerleştirmeyi mi planlıyor?” oldu. ABD Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzaya uydu savar silahlar yerleştirmeyi planladığını iddia ediyor. ABD’de savaş alanının uzaya taşınacağına yönelik panik oluşurken Kremlin ise iddiaları “kötü niyetli fantezi” olarak değerlendirdi. Peki, Rusya savaş meydanını uzaya taşımaya çalışıyor mu? Uzman isimler A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında konuya dair detayları değerlendirdiler. İşte o programın detayları...