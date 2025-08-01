01 Ağustos 2025, Cuma
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ABD Başkanı Trump'tan Rusya'ya nükleer gözdağı: "2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız"
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili " Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev’in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine, bu sözlerin sadece laf değil, daha fazlası olabileceği ihtimaline karşı iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim." ifadelerini kullandı.