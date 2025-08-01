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ABD Başkanı Trump’tan Rusya’ya nükleer gözdağı: 2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız

ABD Başkanı Trump'tan Rusya'ya nükleer gözdağı: "2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 20:59
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili " Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev’in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine, bu sözlerin sadece laf değil, daha fazlası olabileceği ihtimaline karşı iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim." ifadelerini kullandı.
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ABD Başkanı Trump’tan Rusya’ya nükleer gözdağı: 2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız
ABD Başkanı Trump’tan Rusya’ya nükleer gözdağı!
ABD Başkanı Trump'tan Rusya'ya nükleer gözdağı!
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