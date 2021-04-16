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ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Vladimir Putin'e Başkan Klutin dedi

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Giriş: 16.04.2021 17:22
Güncelleme:16.04.2021 17:22
ABD Başkanı Joe Biden ilerlemiş yaşı ve üst üste yaptığı gaflarıyla gündemde. Biden, Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirdiği sırada Başkan Putin yerine "Başkan Klutin” dedi. Sosyal medyanın diline düşen Biden'ın gafı tepkilere neden oldu. Biden daha önce Başkan Yardımcısı Harris'ten "Başkan" diye bahsetmiş uçağa binerken 3 defa üst üste düşmüş ABD Savunma Bakanı'nın adını unutmuştu.
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