25 Haziran 2022, Cumartesi
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ABD Başkanı Biden’a talimat: Otur, konuş, odadan çık
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ın kendisi için hazırladığı talimat listesiyle yakalandı. Peki, Biden'a basın toplantısında nasıl davranacağını anlatan o talimatlar neydi?
2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT! BIDEN'A YAPILACAKLAR LİSTESİ
- ROOSEVELT ODASI'NA GİR, KATILIMCILARA MERHABA DE
- YERİNE OTUR
- BASIN İÇERİ GİRECEK
- 2 DAKİKA BRİFİNG VERECEKSİN
- BASIN MENSUPLARI ODADAN ÇIKACAK
- LIZ SCHULER'E BİR SORU SORACAKSIN
- KATILIMCILARA TEŞEKKÜR EDECEKSİN
- ODADAN AYRILACAKSIN