ABD Başkanı Biden’a talimat: Otur, konuş, odadan çık

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ın kendisi için hazırladığı talimat listesiyle yakalandı. Peki, Biden'a basın toplantısında nasıl davranacağını anlatan o talimatlar neydi?

2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT! BIDEN'A YAPILACAKLAR LİSTESİ

- ROOSEVELT ODASI'NA GİR, KATILIMCILARA MERHABA DE

- YERİNE OTUR

- BASIN İÇERİ GİRECEK

- 2 DAKİKA BRİFİNG VERECEKSİN

- BASIN MENSUPLARI ODADAN ÇIKACAK

- LIZ SCHULER'E BİR SORU SORACAKSIN

- KATILIMCILARA TEŞEKKÜR EDECEKSİN

- ODADAN AYRILACAKSIN