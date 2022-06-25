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ABD Başkanı Biden’a talimat: Otur, konuş, odadan çık

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Giriş: 25.06.2022 08:55
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ın kendisi için hazırladığı talimat listesiyle yakalandı. Peki, Biden'a basın toplantısında nasıl davranacağını anlatan o talimatlar neydi?

2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT! BIDEN'A YAPILACAKLAR LİSTESİ

- ROOSEVELT ODASI'NA GİR, KATILIMCILARA MERHABA DE

- YERİNE OTUR

- BASIN İÇERİ GİRECEK

- 2 DAKİKA BRİFİNG VERECEKSİN

- BASIN MENSUPLARI ODADAN ÇIKACAK

- LIZ SCHULER'E BİR SORU SORACAKSIN

- KATILIMCILARA TEŞEKKÜR EDECEKSİN

- ODADAN AYRILACAKSIN

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