Kimse Bilmez 19.yeni bölüm full izle! Köksal'ı kim vurdu?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 19.yeni bölümü milyonları bir kez daha ekran başına kilitledi. Kimse Bilmez'in 19.yeni bölümünde Köksal, yıllar sora Ali ile yüzleşmek ister ama uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanır. Aslında tek isteği, yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali'yi korumaktır. Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak? Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Kendisini Ali'nin elinden kurtarmak isteyen Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu bildiğini söyler. Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu söyleyecek mi? Öte yandan, Duygu'ya evlenme teklif eden Pilot, sevdiği kadının ailesi tarafından nasıl karşılanacak? Pilot, her türlü karanlık işten kendisini kurtarabilecek mi? soruları yanıt bulacak. Kimse Bilmez 19.yeni bölüm tek parça izle...