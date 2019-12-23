Kimse Bilmez 26. yeni bölüm tek parça izle! | Kimse Bilmez son bölüm!

Kimse Bilmez 26. yeni bölüm izle! ATV’nin Pazar akşamları yayınlanan ve sevilen dizisi Kimse Bilmez 26. bölüm yayınlandı. Dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. Ali ve Sevda nihayet Uygar'dan kurtulup tüm sorunları geride bıraktıklarını düşünerek birbirlerine sarıldı. Ancak hiç beklenmedik bir anda bir isim karşılarına çıktı. Ali'nin teşkilattan tanıdığı "Manyak" lakaplı Nedim, yıllar sonra yarım bıraktığı bir hesabı kapamak için çıkageldi. Adeta kötünün tanımını yeniden yapacak olan Manyak Nedim' Kurtbey ve Ali'nin hayatının tam orta yerine düştü. Üstelik o kadar tehlikelidir ki, ilk işi kimsenin kolay kolay ulaşamadığı Kurtbey'i sinsi bir planla vurmak oldu. Manyak Nedim, Ali ve Kurtbey'den ne istiyor? Öte yandan Hüdaverdi'nin kaldırıldığı hastanede çalışan ve tesadüfen Duygu'yu gören Doktor Ahmet, yeniden eski duygularıyla yüzleşti. Duygu'ya yaklaşmaya çalışan Ahmet, karşısında duran en büyük engel Pilot'u atlatabilecek mi? Kimse Bilmez 26. yeni bölüm tek parça kesintisiz izle…