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22.11.2019

Kimse Bilmez 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez’in 23. bölüm tanıtımı büyük ilgi uyandırdı. Tanıtımda, yıllar sonra kardeş olduklarını öğrenen Ali ve Pilot kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmeleri duygusal anlar yaşattı. Babaları Erniko’nun katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali’nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? İşte Kimse Bilmez’in 23. bölüm 2. fragmanı…

Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı?

Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?

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Kimse Bilmez 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
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