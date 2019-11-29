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29.11.2019

Kimse Bilmez 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 24.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanında Ali kendinden saklanan geçmişin peşine düşerken babasının katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, intikam peşine düşer. Sevda ile bir bütün olmayı arzulayan Ali, onun için çok özel bir sürpriz hazırlar. "Bu sefer gerçekten benimle evlenir misiniz?" diyerek Sevda’ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? İşte Kimse Bilmez'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Bu sefer gerçekten benimle evlenir misiniz?
"Bu sefer gerçekten benimle evlenir misiniz?"
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