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30.12.2019

Kimse Bilmez 27. bölüm izle! Kimse Bilmez 27. final bölümü tek parça izle!

Kimse Bilmez 27. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 27. final bölümü tek parça izle! Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Burak Serdar Şenal'ın yer aldığı Kimse Bilmez dizisi ekranlara veda etti. Heyecan dolu final bölümünde, Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken çıka gelen Nedim, yıllardır içinde biriktirdiği intikam hissini bir anda ortaya çıkarır. Tek hayali huzurlu bir hayat olan Ali, Nedim'in karanlık yüzünden sevdiklerini koruyabilmek için her şeyi göze alır.Öte yandan Nedim'in vurduğu Kurtbey, ölüm döşeğinde her şeyi Ali'ye anlatmak ister. Ali, Kurtbey'in büyüttüğü Zeynep'in kardeşi olduğunu öğrenebilecek mi?Vedat ise babasının katilinin Ali olduğunu bile bile intikam hisleriyle yanıp tutuşmaktadır.Vedat en sonunda Pilot'a babasının katilinin Ali olduğunu söyler. Bu gerçeği öğrenen Pilot ne yapacak?Ali'nin, Nedim'den kurtulmak için bir planı var mı? Kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda'yı öldürecek mi? Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı? İşte, Kimse Bilmez 27. bölüm tek parça kesintisiz izleme ekranı!

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