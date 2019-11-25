25 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.11.2019

Kimse Bilmez 23.yeni bölüm tek parça izle! Kardeşim sensin!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez 23.yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kimse Bilmez'in 23.yeni bölümünde Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi? sorusu yanıt bulacak. Kimse Bilmez 23.yeni bölüm full izle...

Kimse Bilmez 23. Bölüm izle yeni bölüm izle

Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kimse Bilmez 23.yeni bölüm tek parça izle! Kardeşim sensin!
Kimse Bilmez 23.yeni bölüm tek parça izle! Kardeşim sensin!
Kimse Bilmez 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Kimse Bilmez 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Kimse Bilmez 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük buluşma!
Kimse Bilmez 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük buluşma!
Kimse Bilmez 22. yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 22. yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 21.yeni bölüm full izle! Uygar'dan akıl almaz tuzak!
Kimse Bilmez 21.yeni bölüm full izle! Uygar'dan akıl almaz tuzak!
Kimse Bilmez’e damga vuran sahne! Sevda intihar mı edecek?
Kimse Bilmez’e damga vuran sahne! Sevda intihar mı edecek?
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm tek parça izle! Uygar kabusu bitti mi?
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm tek parça izle! Uygar kabusu bitti mi?
Kimse Bilmez 21.bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 21.bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 19.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 19.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 18.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 18.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 17. son bölüm izle | Kimse Bilmez yeni bölüm tamamını full izle
Kimse Bilmez 17. son bölüm izle | Kimse Bilmez yeni bölüm tamamını full izle
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm fragmanı izle!
Daha Fazla Video Göster