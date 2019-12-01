01 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
01.12.2019

Kimse Bilmez 24.yeni bölüm tek parça izle! Ali, Sevda'ya çok özel bir sürpriz hazırlar

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 24.yeni bölümü yayınlandı. Kimse Bilmez'in 24.yeni bölümünde Ali ve Pilot, yıllar sonra kavuşur. Birbirlerinin hayatlarına yeniden girmeye çalışan iki kardeş, bir yandan da geçmişlerinin izleriyle yüzleşmeye devam ederler. Ali, bir yandan kendinden saklanan geçmişinin peşine düşer ve tüm oklar Kurtbey'i gösterir. Kurtbey, bunca zaman sakladığı gerçeklerle Ali'den kurtulabilecek mi? Babasının katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, intikam peşine düşer. Pilot, "babam" dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Sevda ile bir bütün olmayı arzulayan Ali, onun için çok özel bir sürpriz hazırlar. Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? Öte yandan Uygar, Ali'yi öldürmek için yeni bir plan yapmıştır. Ali'yi öldürmeye çalışan Uygar, başarılı olabilecek mi? sorusu yanıt bulacak. Kimse Bilmez 24.yeni bölüm tek parça full izle...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kimse Bilmez 24.yeni bölüm tek parça izle!
Kimse Bilmez 24.yeni bölüm tek parça izle!
Bu sefer gerçekten benimle evlenir misiniz?
"Bu sefer gerçekten benimle evlenir misiniz?"
Kimse Bilmez 24.yeni bölüm fragmanı izle! Ali Hoca benim öz abimmiş!
Kimse Bilmez 24.yeni bölüm fragmanı izle! "Ali Hoca benim öz abimmiş!"
Kimse Bilmez 23.yeni bölüm tek parça izle! Kardeşim sensin!
Kimse Bilmez 23.yeni bölüm tek parça izle! Kardeşim sensin!
Kimse Bilmez 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Kimse Bilmez 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Kimse Bilmez 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük buluşma!
Kimse Bilmez 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük buluşma!
Kimse Bilmez 22. yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 22. yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 21.yeni bölüm full izle! Uygar'dan akıl almaz tuzak!
Kimse Bilmez 21.yeni bölüm full izle! Uygar'dan akıl almaz tuzak!
Kimse Bilmez’e damga vuran sahne! Sevda intihar mı edecek?
Kimse Bilmez’e damga vuran sahne! Sevda intihar mı edecek?
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm tek parça izle! Uygar kabusu bitti mi?
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm tek parça izle! Uygar kabusu bitti mi?
Kimse Bilmez 21.bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 21.bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 19.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 19.yeni bölüm full izle!
Daha Fazla Video Göster