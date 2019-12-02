Kimse Bilmez’e damga vuran Barış Manço şarkısı! İki kardeş birlikte söyledi

Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez’in dün yayınlanan bölümüne Keremcem ve Burak Serdar Şanal’ın söylediği şarkı damga vurdu. Dizide Ali ve Süleyman adında iki kardeşi canlandıran ikili doğdukları evde söyledikleri ‘Bugün Bayram’ şarkısıyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.