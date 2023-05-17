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Kardeşlerim 91. bölüm fragmanı izle | ''Kıza leş gibi davranırken aklın neredeydi oğlum?''

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Giriş: 17.05.2023 14:32
Güncelleme:17.05.2023 14:32
Kardeşlerim 91. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına ''Kıza leş gibi davranırken aklın neredeydi oğlum?'' sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 91. bölüm tanıtımı...
’’Kıza leş gibi davranırken aklın neredeydi oğlum?’’
''Kıza leş gibi davranırken aklın neredeydi oğlum?''
’’Ben daha fazla sır saklamayacağım!’’
''Ben daha fazla sır saklamayacağım!''
İmdat! Tolga lütfen, hayır...
"İmdat! Tolga lütfen, hayır..."
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"Acı çekmek neymiş göstereceğim ben sana!"
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