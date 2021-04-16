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Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle
Kardeşlerim 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. | Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor. İşte Kardeşlerim 9. yeni bölüm fragmanı...