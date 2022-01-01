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Kardeşlerim 35. yeni bölüm fragmanı | "Bundan sonra biz bir aileyiz çocuklar"

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Giriş: 01.01.2022 17:09
Güncelleme:01.01.2022 17:09
Kardeşlerim 35.. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bundan sonra biz bir aileyiz çocuklar." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 35. bölüm fragmanı...
Bundan sonra biz bir aileyiz çocuklar
"Bundan sonra biz bir aileyiz çocuklar"
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"Sakın kıpırdama ateş ederim!"
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