01 Ocak 2022, Cumartesi
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Kardeşlerim 35. yeni bölüm fragmanı | "Bundan sonra biz bir aileyiz çocuklar"
Kardeşlerim 35.. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bundan sonra biz bir aileyiz çocuklar." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 35. bölüm fragmanı...