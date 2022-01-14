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Kardeşlerim 35. yeni bölüm 2. fragmanı | "Bize evlatlık vermezler mi?"

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Giriş: 14.01.2022 14:11
Güncelleme:14.01.2022 14:12
Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bize evlatlık vermezler mi?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 35. bölüm 2. fragmanı...

"İleride güzel günler var demişlerdi, daha ne kadar gideceğiz?"

Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir. Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.

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