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İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı | "Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik..."

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Giriş: 04.09.2021 15:52
Güncelleme:04.09.2021 16:04
İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı izle! Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 5. bölüm fragamanına "Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik..." sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı...

Alp ve Neva evliliklerinin gerçekçi görünmesi için hazırlıklara başlarlar. Ece'nin bir anda hayatına dahil olmasıyla şok yaşayan Alp, holdingde onunla zaman geçirmek zorunda kalır. Seylan, Neva'nın kendisine donör olmasından şüphelenince Alp ve Neva'nın ne yaptığını araştırmaya başlar. Diğer yandan Alp ile devamlı birlikte görünen Neva iyice dikkatleri üzerine çekince restoranda zor duruma düşer.

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