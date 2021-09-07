07 Eylül 2021, Salı
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İkimizin Sırrı 6. bölüm fragmanı yayınlandı | "Ben Neva ile evliyim artık!"
İkimizin Sırrı 6. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlgiyle izlenen dizinin tanıtımına, "Ben Neva ile evliyim artık!" sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı'nın 6. bölüm fragmanı...