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İkimizin Sırrı final fragmanı yayınlandı

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Giriş: 08.10.2021 16:28
Güncelleme:08.10.2021 16:28
İkimizin Sırrı final bölümü fragmanı izle! ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bir anne ve kızının yaşama tutunma mücadelesini konu alan İkimizin Sırrı dizisinin 10. bölüm fragmanında, "Neva artık yok!" sözü ön plana çıkıyor. İşte İkimizin Sırrı final fragmanı...

Alp'in vurulması herkeste büyük bir şok yaratır. Kasım ve Seyhan bunlara sebep olan Neva'yı, Alp'in hayatından çıkarmaya kararlıdır. Neva ise Alp'in asla yalnız bırakmak istemez. Türkan, Emir'in şirketi ele geçirmesi için yeni planlar yaparken Emir, Korhan'ın oyunlarıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Emir bilmiyordur ama Alp her şeyin farkındadır.

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