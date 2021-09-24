İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı | "Neva hiçbir yere gitmiyor!"

İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen 8. bölüm fragmanı yayınlandı. İlgiyle izlenen dizinin tanıtımına, "Neva hiçbir yere gitmiyor!" sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı'nın 8. bölüm fragmanı...

Karakolda yaşananlardan sonra herkesin gözü Neva'ya çevrilmiştir. Kasım, Neva'nın restorandan gönderilmesini ister. Ece ise Neva hakkında her şeyi öğrenmek için harekete geçer. Alp, Korhan'ı tamamen bitirmeye karar verir, fakat tam en büyük hamlesini yapacakken hiç beklemediği gerçeklerle sarsılır.