İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı | "Attığın her adımdan benim de haberim olacak"

İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı izle! Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı ilk iki bölümüyle izleyicilerden tam puan aldı. Dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İkimizin Sırrı'nın yeni bölüm fragamanına "Attığın her adımdan benim de haberim olacak"⁣ sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı...