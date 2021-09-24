İkimizin Sırrı 8. bölüm 2. fragmanı | "Neva benim sıradan bir çalışanım değil artık!"

İkimizin Sırrı 8. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlgiyle izlenen dizinin tanıtımına, "Neva benim sıradan bir çalışanım değil artık!" sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı fragmanı...

Karakolda yaşananlardan sonra herkesin gözü Neva'ya çevrilmiştir. Kasım, Neva'nın restorandan gönderilmesini ister. Ece ise Neva hakkında her şeyi öğrenmek için harekete geçer. Alp, Korhan'ı tamamen bitirmeye karar verir, fakat tam en büyük hamlesini yapacakken hiç beklemediği gerçeklerle sarsılır.