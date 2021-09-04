İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı | "Bu nikah iptal olacak!"

İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 5. bölüm 2. fragamanına "Bu nikah iptal olacak!" sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı...

Alp ve Neva evliliklerinin gerçekçi görünmesi için hazırlıklara başlarlar. Ece'nin bir anda hayatına dahil olmasıyla şok yaşayan Alp, holdingde onunla zaman geçirmek zorunda kalır. Seylan, Neva'nın kendisine donör olmasından şüphelenince Alp ve Neva'nın ne yaptığını araştırmaya başlar. Diğer yandan Alp ile devamlı birlikte görünen Neva iyice dikkatleri üzerine çekince restoranda zor duruma düşer.