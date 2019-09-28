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28.09.2019

Hercai 14. bölüm tamamını kesintisiz tek parça full izle | Hercai yeni bölüm

İzleyenleri ekran başına kilitleyen dizi Hercai 14. bölüm izle! Hercai 14. son bölüm izleme yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Hercai 14. son bölüm tek parça izle! ATV'de her Cuma akşamı reytingleri alt üst eden Hercai dizisi merak uyandıran sahnelerle ekranlara geldi. Dizide bu hafta; Reyyan'ın evlilik kararını duyan Hazar büyük yıkım yaşadı. Şadoğlu ailesini alt üst eden bu kararın ardından Reyyan aileden dışlandı. Ancak Zehra ve Hazar bu durumu değiştirmek için harekete geçti. Miran'ın evlilik kararı ise Azize'nin yıllardır ilmek ilmek kurduğu intikamı değiştirdi. Reyyan ve Miran'ın evlilik kararı yeni bir savaşın fitilini ateşledi. İşte Hercai 14. bölüm izleme ekranı!

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?

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