'Reyyan bundan sonra benim karım' Hercai 14. yeni bölüm özel video

Atv'nin sevilen dizisi Hercai 14. bölümde yine milyonları ekran başına kilitledi. Birbirinden duygusal sahnelerin yaşandığı dizide Miran, babaannesine seslenerek, "Sana gelinini getirdim. Reyyan bundan sonra benim karım, Aslanbey'lerin de gelini olacak" dedi.