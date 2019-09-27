27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.09.2019

'Reyyan bundan sonra benim karım' Hercai 14. yeni bölüm özel video

Atv'nin sevilen dizisi Hercai 14. bölümde yine milyonları ekran başına kilitledi. Birbirinden duygusal sahnelerin yaşandığı dizide Miran, babaannesine seslenerek, "Sana gelinini getirdim. Reyyan bundan sonra benim karım, Aslanbey'lerin de gelini olacak" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

'Reyyan bundan sonra benim karım'
'Reyyan bundan sonra benim karım'
Miran Reyyan'a aşkını haykırıyor
Miran Reyyan'a aşkını haykırıyor
Ne Reyyan tanırım ne de Miran...
"Ne Reyyan tanırım ne de Miran..."
Hercai 14. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 14. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 13. yeni bölüm tek parça kesintisiz izle
Hercai 13. yeni bölüm tek parça kesintisiz izle
Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandı
Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandı
Son bir şans!
Son bir şans!
Hercai yeni sezon ilk fragmanında bebek sürprizi
Hercai yeni sezon ilk fragmanında bebek sürprizi
Gönül Azat'ı vuruyor!
Gönül Azat'ı vuruyor!
Bir daha karşına çıkmayacağım
"Bir daha karşına çıkmayacağım"
Miran’ın acısının tek ilacı Reyyan!
Miran’ın acısının tek ilacı Reyyan!
Yaren’in oyunu! - Hercai 12. Bölüm |Video
Yaren’in oyunu! - Hercai 12. Bölüm |Video
Daha Fazla Video Göster