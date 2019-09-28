Hercai 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı heyecan dorukta

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin 15. yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. 14'üncü bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Hercai'nin 15'inci yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 15'inci bölüm fragmanında “Ben yanındayken hiçbir şey zor değil..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai'nin merakla beklenen 15. yeni bölüm fragmanı...