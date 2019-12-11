Tufan'ın ihaneti herkesi şoke ediyor! | EDHO 151. son bölüm

Tufan'ın ihaneti herkesi şoke ediyor! İhanet eden hep devam eder! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 151. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.