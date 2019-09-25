BİZE ULAŞIN
25.09.2019
Hızır'dan gözdağı: Ben savaşı başlattım... EDHO 140. yeni bölüm (son bölüm) sahne - Video
Hızır'dan gözdağı! ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezon ilk bölümüyle yeniden diziseverlerle buluştu. EDHO'nun 140. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Hızır'dan gözdağı! "Ben savaşı başlattım ama cepheler henüz belli değil!"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.