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10.12.2019
Hızır, Tufan'dan şüpheleniyor! | EDHO yeni bölüm
Hızır, Tufan'dan şüpheleniyor! "Tufan, bana hainlik yapar mı?" | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 151. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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