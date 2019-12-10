Hızır, Sınırsızlar'dan Altan'ı istiyor! | EDHO yeni bölüm

Hızır, Sınırsızlar'dan Altan'ı istiyor! "Silahları bize verin, parayı alın!" | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 151. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.