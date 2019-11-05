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05.11.2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeylileri etkileyecek haber

Atv ekranlarında salı akşamlarına ambargo koyan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Geçen haftaki bölümünde Sevda, Hızır'a hamile olduğunu söylemişti. Sevda'nın hamile olduğu dilden dile yayıldı.

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