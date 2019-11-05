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05.11.2019
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeylileri etkileyecek haber
Atv ekranlarında salı akşamlarına ambargo koyan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Geçen haftaki bölümünde Sevda, Hızır'a hamile olduğunu söylemişti. Sevda'nın hamile olduğu dilden dile yayıldı.
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