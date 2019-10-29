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29.10.2019
EDHO yeni bölümde milyonların beklediği sahne! ''Hoş geldin Tipi!''
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 145.yeni bölümü milyonları ekran başına kilitlerken, milyonların beklediği sahne gerçek oldu. İşte büyük ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 145.yeni bölümündeki o sahne...
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